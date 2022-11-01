Barcelona oyuncusu Gerard Pique, son dönemde saha içinden ziyade saha dışındaki olaylarıyla ön plana çıkıyor.

35 yaşındaki Pique, aynı zamanda yaptığı yatırımlarla da biliniyor.

Marca'nın haberine göre; yıldız oyuncunun 2015'te Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde aldığı arazinin altında 250 mezar bulundu.

İspanya milli takımı oyuncusu, otel yatırımı için aldığı araziye o dönem 20 milyon Dolar harcamıştı.

Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian açıklamasında; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.

Yapılacak çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı tespit edilecek. Pique'nin otel yapma düşüncesi de sekteye uğramış oldu.

(NTVSpor)