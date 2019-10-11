Pique ve Shakira’ya formalar gitti

Trabzonspor’un sadece Türkiye’de değil, tüm Avrupa’da ses getiren yeni sezon forma tanıtım reklamı sosyal medya üzerinden ünlülerin de dikkatini çekmişti.

O ünlülerden biri de Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Pique olmuştu. İspanyol oyuncu, o videoyu beğenmiş ve takipçi sayısını da doğal olarak artırmıştı. Trabzonspor’un profesyonelleri bu duruma kayıtsız kalmadı.

Barcelonalı yıldız ve eşi, dünyaca ünlü star Shakira’ya Bordo- Mavililer’in yeni sezon forması yollandı. Formaların Pique ve hayat arkadaşına ulaştığı öğrenilirken, gözler şimdi iki ünlünün Trabzonspor formalarıyla vereceği pozlara çevrilmiş durumda.