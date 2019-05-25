Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)



Pınar Karşıyaka'nın altyapı oyuncuları, milli takımlara çağrıldı. Yeşil-kırmızılılardan Eray Büyükcangaz, Haktan Yavaş, Şevket Gökdemir ve Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona, 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U16 Yıldız Erkek Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Adem Bona, U18 Gençler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U18 Genç Erkek Milli Takımı kadrosunda da yer aldı. Bu sezon içinde Mavişehir Spor Kulübü'nden Karşıyaka altyapısına katılıp U16 ve genç takımda görev yapan 16 yaşındaki Adem Bona, şimdiden geleceğin NBA adayları arasında gösteriliyor. Karşıyaka'dan Çağatay Özkan ve İnanç Mert Hotamış ise 3x3 U18 Erkek Takımı kadrosuna davet edildi. Pınar Karşıyaka, bu sezon gençler, yıldızlar ve küçüklerde Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı.