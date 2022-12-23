FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde AEK deplasmanında 25 sayı farkla öne geçtiği maçı 80-72 kaybetmesine rağmen Telekom Baskets Bonn'un, Reggio Emilia'yı İtalya'da yenmesiyle adını Play-In etabına yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor 'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP tribün 250-350 TL olarak açıklandı. Ligde hafta içi 27 Aralık Salı günü de erteleme sınavında Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak Karşıyaka'da 2 maç için tam bilet alanlar ücretsiz 1 öğrenci bileti de alabilecek. Ligde üst üste 4 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka 10 maçta 7 galibiyet aldı. Bursaspor'un da yine 10 karşılaşmada 7 galibiyeti bulunuyor. (DHA)