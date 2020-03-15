İZMİR, (DHA)

FIBA Europe Cup'ta Kiev Basket'i eleyerek yarı finale çıkan Pınar Karşıyaka, FIBA'nın dünyayı korkutan COVID-19 salgını nedeniyle tüm uluslararası organizasyonlarını ertelemesiyle sarsıldı. Avrupa'da İtalya Ligi, ABD'de NBA gibi organizasyonlar virüs salgını yüzünden durdurulurken FIBA da karar alarak tüm uluslararası organizasyonlarını 13 Mart Cuma gününden itibaren süresiz askıya aldı. FIBA'nın virüs salgınını günlük olarak takibe devam edeceği, organizasyonların ne zaman başlayacağı veya devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar vereceği açıklandı. Europe Cup'ta temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji'yle birlikte yarı finale adını yazdıran Pınar Karşıyaka, 25 Mart'ta Almanya'da Medi Bayreuth'a konuk olacaktı. Bavyera Eyalet yönetiminin salgın nedeniyle aldığı karar gereği karşılaşma seyircisiz oynanacaktı.