Rusya yolculuğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Extra Bursaspor'u 76-71 yenerek zirve mücadelesini sürdüren Pınar Karşıyaka için yoğun maç takvimi devam edecek. Yeşil-kırmızılı takım 5 Şubat Çarşamba günü liderliği garantilediği FIBA Europe Kupası'nda evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Kaf-Kaf, 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Sigortam Net İTÜ sınavına çıkacak.

Karşıyaka 12 Şubat Çarşamba günü ise Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda Ankara'da Türk Telekom'la kozlarını paylaşacak.

DHA