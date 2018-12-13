TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe ve Türk Telekom'la oynadığı son 2 maçı kıl payıyla kaybeden Pınar Karşıyaka, Avrupa'da moral buldu. FIBA Europe Cup 2. turunda I Grubu'na deplasmanda ilk 3 periyodunu yenik tamamladığı karşılaşmada Szolnoki Olaj'ı eksik kadroyla 74-70 yenerek başlayan Kaf-Kaf'ın özgüveni tekrar yerine geldi. Sakatlıkları bulunan Berk ve Gailius'tan yararlanamayan yeşil-kırmızılılar, son 16 yolunda gruba deplasman galibiyetiyle başlayıp avantaj yakaladı.

Temsilcimiz, Macar ekibine bu sezon Avrupa'da gruplarda evindeki ilk yenilgisini tattırdı. Karşıyaka'da Henry, 22 sayı, 5 ribaund, 5 asistlik performansıyla oyuna damga vururken Marei, 20 sayı, 9 ribaund, İlkan ise 15 sayı, 5 ribaundla oynadı. Ligde bu hafta cumartesi günü Büyükçekmece deplasmanına çıkacak Pınar Karşıyaka, Europe Cup'ta ise çarşamba günü yine ilk maçını kayıpsız geçen Oliver Würzburg'u grup liderliği için ağırlayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)