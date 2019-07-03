A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı yuvaya döndürdükten sonra transfer harekatına şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'ı alarak başlayan Pınar Karşıyaka, yerli takviyesi konusunda da hareketli. Yeşil-kırmızılı ekibin Türk Telekom'dan eski oyuncusu Yunus Emre Sonsırma'yla söz kestiği öğrenildi. Karşıyaka'da 2013-14 sezonu ve 2014-15'teki şampiyon kadroda da forma giyen 26 yaşındaki guard, çıkış bedeli hafta sonuna kadar ödendiği takdirde sözleşme imzalayacak.

Yerli pivot için geçen sezon içinde olduğu gibi A Milli Takım'ın da yıldızlarından Semih Erden'e yönelen İzmir ekibi, tecrübeli oyuncuya imza attırmaya çok yakın. Türkiye'de Darüşşafaka, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen 33 yaşındaki yıldızın imzasının an meselesi olduğu belirtildi. Semih, geçen sezonu İstanbul BŞB'de geçirdi. Mevcut kadrodaki yerlilerden Birkan Batuk'la yeniden anlaşma zemini arayan Karşıyaka'nın listesinde Anadolu Efes'le şampiyonluk yaşayan Metecan Birsen, Onuralp Bitim ve Fenerbahçe'den Egehan Arna da bulunuyor.