Pınar Karşıyaka’nın yeni transferi Sek Henry, İzmir’e geldi

Pınar Karşıyaka’nın kadrosuna yeniden dahil ettiği Sek Henry, İzmir’e geldi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün internet sitesine açıklamalarda bulunan Henry, Karşıyaka gibi harika bir kulüpte tekrar oynayacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Pınar Karşıyaka taraftarının "inanılmaz" olduğunu bildiren Henry, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir koç ekibimiz var. Ufuk Sarıca gibi bir koç için oynamak benim için gurur verici bir şey. Bu ligi çok iyi bilen bir taktisyen. Onun ne kadar iyi bir koç olduğunu herkes biliyor. Söylediğim gibi burada olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım kısa süre içerisinde taraftarlarımız da tekrar salonlara gelebilmeye başlar ve ’Kaf Kaf Kaf’ diye bağırarak bizi destekler."

2018-2019 sezonunda da Pınar Karşıyaka’da forma giyen Sek Henry, sağlık kontrollerinin ardından çalışmalara başlayacak.