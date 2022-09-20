Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka, kendi evinde düzenlenen Pınar Cup 2022 Turnuvası'nda güçlü rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor. Gelenekselleşen turnuvaya, sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra Fenerbahçe Beko ve Ukrayna temsilcisi BC Prometey katılacak. Turnuva, 22-24 Eylül tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Yenilenen kadrosu ile Pınar Karşıyaka’nın yepyeni bir mücadeleye başladığını belirten Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Taraftarın desteğini hak eden, taraftar desteğini her zaman arkasında hisseden, pes etmeyen bir takım olmayı hedefliyoruz. Yeni kurduğumuz kadro ile yeni sezon öncesi taraftarlarımızın karşısında oynayacağımız turnuva maçları, bizler için son derece heyecan verici olacak. Bu takımla hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam” dedi.

Turnuvada 22 Eylül Perşembe günü 20.30’da Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, 23 Eylül Cuma günü 20.00’de Fenerbahçe Beko-Prometey, 24 Eylül Cumartesi günü ise 16.00’da Pınar Karşıyaka-Prometey maçları oynanacak.

İHA