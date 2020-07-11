Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor

Basketbolda yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'de çekilecek kura ile belli olacak.

11 Temmuz 2020, Cumartesi 19:16 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor

Basketbolda yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'de çekilecek kura ile belli olacak. Organizasyona direkt grup aşamasından itibaren dahil olacak yeşil-kırmızılılar kuraya dördüncü torbadan girecek. Kaf-Kaf, eleme turlarının ardından normal sezonun 13 Ekim'de başlayacağı organizasyonda 8 takımlı grubunda çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucu ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak.

Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi Karşıyaka'nın yanı sıra Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Tofaş temsil edecek.

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