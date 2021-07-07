İZMİR, (DHA) -

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'nın organizasyonda yeni sezonda grup aşamasındaki rakipleri belirlendi. İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Kaf-Kaf, B Grubu'nda Polonya temsilcisi Stal, İsrail ekibi Hapoel Jerusalem ve İspanya'dan Manresa ile eşleşti. Pınar Karşıyaka'yı kura töreninde Genel Menajer Selim Çınar temsil etti. Şampiyonlar Ligi'nde Kaf-Kaf'ın yanı sıra ülkemizi Beşiktaş , Darüşşafaka, Galatasaray ve Tofaş temsil edecek.

Ligde çift devreli grup maçlarını lider bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise Play-In turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna kalacak. Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan kulüpler, mayıs ayında yapılması planlanan dörtlü finale katılacak. Organizasyonda grup aşaması 5-6 Ekim'de başlayıp, final maçı 15 Mayıs 2022'de oynanacak.