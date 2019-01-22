Pınar Karşıyaka’nın rakibi Szolnoki Olaj

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu’nda yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj’ı ağırlayacak.

I Grubu’nda ilk 3 maçın ardından ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, Macaristan’da 74-70 mağlup ettiği Szolnoki Olaj’la yarın saat 20.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka’nın kadrosuna yeni kattığı Birkan Batuk ile Chris Evans, yarınki maçta forma giyebilecek.

- Avrupa’da 201. randevu

Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 200 karşılaşmada 103 galibiyet, 96 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 780 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 552 sayı gördü.

AA