Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat'ta belli olacak

Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda son maçlar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen yeşil-kırmızılı ekibin rakibi 7 Şubat Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

31 Ocak 2019, Perşembe 10:23
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Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat'ta belli olacak

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Almanya’nın s.Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka’nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.

İzmir’de de yenildiği Alman ekibine mağlup olan Pınar Karşıyaka, grubun diğer maçında iddiası olmayan Macar ekibi Szolnoki Olaj’ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine’yi mağlup etmesiyle son müsabakalar öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda 4 gruptan ikişer takımın yoluna devam edeceği organizasyonda 8 takım da FIBA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi’nden organizasyona katılmak istemeyen ekip olursa, FIBA Avrupa Kupası’nda en iyi üçüncüler arasından takımlar son 16 turunda yer alacak.

Seribaşı takım uygulamasının olmayacağı, çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belli olacağı son 16 turunun kura çekimi 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

AA

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