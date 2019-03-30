Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta çeyrek finalde elenen Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Fenerbahçe Ülker'le 1 Nisan Pazartesi akşamı oynayacağı maç öncesi evindeki galibiyet serisine güveniyor. Euroleague'de son 3 yılda final oynayıp bu yıl da normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen rakibini yenerek tek hedefi olarak kalan Play-Off'a tutunmayı hedefleyen Kaf-Kaf, evinde ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazandı.

Karşıyaka, ligde iç sahada 11 maçta 8 galibiyet aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, Alman antrenör Dirk Bauermann yönetiminde ise ligde son 4 maçın 3'ünü kazanırken, iç sahada 2'de 2 yapıp Galatasaray ve Banvit'i yenmeyi başardı. Fenerbahçe kadrosundaki eksiklerin çokluğunu da avantaja çevirmek isteyen İzmir temsilcisinde, sakatlığı nedeniyle lig ve Eurocup'taki son 2 maçta forma giymeyen Evans'ın pazartesi günü parkedeki yerini alması bekleniyor. Karşıyaka, bilet fiyatlarını öğrenci 20, tam 40 TL olarak belirledi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)