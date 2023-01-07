Pınar Karşıyaka’nın konuğu Büyükçekmece

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir’e kaybederek ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi son bulmuştu. Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda alınan bu mağlubiyeti taraftarına unutturmak için zihinsel ve fiziksel olarak yoğun bir hafta geçirdi. Kaf-Kaf, yarın saat 13.00’te Onvo Büyükçekmece Basketbol’u, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda konuk edecek. Pınar Karşıyaka, 9 galibiyet 4 mağlubiyet ile 5’inci sırada yer alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 4 galibiyet 9 mağlubiyet ile 14’üncü sırada bulunuyor.(İHA)