İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Sompo Sigorta'yı evindeki galibiyet serisini sürdürme hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak açıklandı. Ligde bu sezon 12 maçta 10 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, evinde lig ve Avrupa'da çıktığı 11 maçı da kazanıp hiç mağlup olmadı. Beşiktaş ise bu sezon ligde 12 maçta 5 galibiyetle yetindi.