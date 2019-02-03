Pınar Karşıyaka’nın kalesi evi!

Play-Off için önemli bir galibiyet elde eden Pınar Karşıyaka, iç sahadaki başarılı çizgisini sürdürdü.

03 Şubat 2019, Pazar 13:19
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Pınar Karşıyaka’nın kalesi evi!

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı uzatmada 89-87 mağlup ederek Play-Off için önemli bir galibiyet elde eden Pınar Karşıyaka, iç sahadaki başarılı çizgisini sürdürdü.

Deplasmanda çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 galibiyet alan yeşil- kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş galibiyeti sonrası, “Oyuncularım müthiş bir özveri gösterdi" diyen Antrenör Özhan Çıvgın, “Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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