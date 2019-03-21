Pınar Karşıyaka’nın final kabusu

Avrupa arenasına yıllar sonra döndüğü 2010-11 sezonunda FIBA Eurochallenge Cup'ta Spartak St Petersburg'la çeyrek final oynayıp ilk maçı 78-73, rövanşı 89-71 kaybederek elenen İzmir ekibi aynı kupada 2012-13 sezonunda ev sahipliği yaptığı Final Four'da finale kadar çıktı. Yeşil-kırmızılı ekip, Krasnie Krylia karşısında taraftarı önünde bir ara 17 sayı farkla öne geçtiği finalde kupayı 1 sayıyla 77-76 kaybetti. ULEB Eurocup'ta ligde şampiyon olduğu 2014-15 sezonunda Gran Canaria'yla çeyrek final oynayan Karşıyaka, deplasmandaki ilk maçı 76-66, evindeki rövanşı 75-74 kaybederek elendi.

Üst üste 3 sezondur yine adını son 8'e yazdıran Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2016-17 sezonunda Umana Reyer Venezia'yı ilk maçta evinde 74-71 yendi, rövanşta 74-66 mağlup olarak havlu attı. Geçen sezon aynı organizasyonda Ucam Murcia'yla çeyrek final oynayan yeşil-kırmızılılar, İzmir'deki ilk maçı 79-65, rövanşı 81-72 kaybetti. Bu sezon FIBA Europe Cup'ta 2 grup aşamasını ve son 16 turunu geçerek yine son 8 takım arasına kalan Kaf-Kaf, rakibi Dinamo Sassari'ye taraftarı önünde 19 sayı farkla 87-68 yenilerek yarı finali mucizelere bıraktı. Karşıyaka'nın Avrupa'da yoluna devam edebilmek için Sassari'yi İtalya'nın Sardinya Adası'nda 27 Mart'ta oynanacak rövanşta en az 20 sayı farkla yenmesi gerekiyor.

AYLAR SONRA 70'İ BULAMADI

Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde ağırladığı Dinamo Sassari'ye 87-68 yenilirken ekim ayından bu yana ilk kez 70 sayının altında skor üretti. Ege temsilcisi, daha önce Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk iki maçında Tofaş'a 6 Ekim'de 82-55, Beşiktaş'a 13 Ekim'de 61-57 mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılar Europe Cup'ta ise son olarak 24 Ekim'de 69-64 yenildiği karşılaşmada 70 sayının altında kaldı.

DHA