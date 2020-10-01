FIBA Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen hafta belirlenen yeni format gereği grubundaki takım sayısı 8'den 4'e düşen Pınar Karşıyaka'nın maç takvimi de netleşti. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde F Grubu'ndaki ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında Retabet Bilbao ile oynayacak. İlk iç saha sınavına 10 Kasım Salı günü İtalyan ekibi Fortitudo Bologna önünde çıkacak Kaf-Kaf, 8 Aralık Salı günü ise Almanya'da Brose Bamberg'e konuk olacak.

Grubunda ikinci devre maçlarına 23 Aralık'ta evinde yine Bamberg karşısında başlayacak Karşıyaka, 12 Ocak'taki Bologna deplasmanı ve 27 Ocak'taki Bilbao maçıyla grup aşamasını tamamlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda son 16'ya kalmak için grubunda adını ilk 2'ye yazdırmaya çalışacak. Daha önce 13 Ekim'de başlaması planlanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu salgın nedeniyle ertelenmiş, gruplardaki takım sayısı azaltılıp, maçların birer hafta ara verilerek oynanması kararlaştırılmıştı.