Pınar Karşıyaka’nın düşüşü devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 7. haftasında Türk Telekom, Ankara Spor Salonu’nda Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. Yeşil-kırmızılılar, son haftalardaki kötü gidişatı sonlandırmak için parkeye çıktı fakat istediğini alamadı. İzmir temsilcisi, sahadan 92-83'lük skorla mağlup ayrıldı. Pınar Karşıyaka’da Vitto Brown 24 sayı, Errick McCollum 19 sayı, Jaylon Brown 16 sayı üretse de Türk Telekom’un galibiyetine engel olamadı. İzmir temsilcisi böylece yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmış oldu.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 22 Kasım Salı günü İtalyan temsilcisi Reggiana’ya konuk olacak.

İHA