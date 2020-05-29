Şampiyonlar Ligi'ne sponsor bularak katılım paylarını artırmaya hazırlanan FIBA'nın bu parayı ULEB'in organizasyonları olan Euroleague ve Eurocup'tan lige katılmaya ikna olacak takımlara dağıtacağı öğrenildi. Bu sezon lig ve Avrupa'daki performansıyla hem Şampiyonlar Ligi, hem de Eurocup için davet alan Karşıyaka, iki kupadan birini seçecek. Euroleague'in bir alt kademesi olan Eurocup'la temaslarını sürdüren yeşil-kırmızılıların katılım payı beklenenden az olmasına rağmen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alması öngörülüyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonda Eurocup'tan gelen takımlarla daha rekabetçi olması bekleniyor. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, salgın öncesi İsviçre'ye giderek FIBA yetkilileriyle transfer yasağı ve yeni sezonda Avrupa'da katılacakları kupayla ilgili görüyme yapmıştı. Son 4 yıldır aralıksız FIBA organizasyonlarına katılan Pınar Karşıyaka, 2016-17 ve 2017-18'de Şampiyonlar Ligi, 2018-19'da ve bu sezon Europecup'ta yer almıştı. Europecup'ta salgın yüzünden yarı finaller aşamasında duran bu sezonun yeni sezon öncesi tamamlanması planlanıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -



