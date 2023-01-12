İzmir ekibi, bu sezon McCollum, Kuzminskas gibi yıldız transferlerle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla Avrupa'da oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 yenilgi alıp hayal kırıklığı yarattı.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu son maçta AEK deplasmanında 25 sayı farkla öne geçmesine rağmen 80-72 mağlup olunca üçüncü sırada tamamlayıp Play-In'de saha avantajını kaybeden Pınar Karşıyaka, eşleştiği UCAM Murcia'ya deplasmanda 97-92 mağlup olduğu ilk karşılaşmanın rövanşında evinde salonu tıklım tıklım dolduran taraftarının büyük desteğine rağmen 96-89 yenilerek son 16'yı göremeden elendi. Murcia önünde son periyoda 9 sayı farkla önde başlayan Pınar Karşıyaka, son 10 dakikada rakibine 33 sayı şansı tanıyarak kötü hücum tercihleriyle 17 sayı üretince serinin 2-0 bitmesine engel olamadı. Karşıyaka, Murcia önünde bu sezon potasında yedinci kez 90 sayı ve üzerinde sayı gördü.

İSPANYOLLARA TAKILDI

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü kez İspanyol rakiplerine elenmekten kurtulamadı. Organizasyondaki ikinci sezonunda 2017-2018'de çeyrek finalde yine UCAM Murcia'yla oynadığı iki maçı da kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, Final Four'u ıskaladı. 2020-2021 sezonunda 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Pınar Karşıyaka, Rusya'daki 8'li finale kalıp yarı finalde Zaragoza'yı eledikten sonra finalde yine İspanyol ekibi Burgos'a 64-59 yenilerek şampiyonluktan oldu. Geçen sezon grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayıp Play-In'e kalan İzmir ekibi, İspanyol rakibi Tenerife'yle oynadığı 3 maçlık seriyi 2-1 kaybederek son 16'yı göremedi. Temsilcimiz bu sezon da Murcia engelini aşamayıp Avrupa'da havlu attı.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Pınar Karşıyaka'nın UCAM Murcia ile oynadığı rövanş öncesi iki takımın arası gerildi. Murcia cephesi, maçtan 1 gün önceki antrenman için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda voleybol idmanı olduğu gerekçesiyle kendilerine ısıtmaları açılmayan küçük salonun verildiğini, Pınar Karşıyaka'nın malzeme sorumlusunun antrenman yapacakları topların havasını indirdiğini, kamp yaptıkları otelin önünde gece gürültü yapılıp Karşıyaka marşları çalındığını iddia etti. Pınar Karşıyaka ise mücadele öncesi açıklama yayınlayarak, UCAM Murcia'nın maçtan önceki günden beri yaptığı provakatif hareketlerin maçta da devam etmesi ihtimaline karşı taraftarlara provakasyona alet olmama çağrısı yaptı. Oyun içindeki pozisyonlarda basketbolcuların arası zaman zaman gerilse de maç olaysız tamamlandı.(DHA)