Koronavirüs pandemisi nedeniyle FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde grupları 8'er takımdan 4'er takıma indirdi. Kaf-Kaf'ın daha önce açıklanan D Grubu'ndaki rakiplerinden AEK, Cholet, Hapoel Holon ve Mins-Neptunas eşleşmesinden gelecek takım, C Grubu'nu oluşturacak.

Yeşil-kırmızılı ekip F Grubu'nda Brose Bamberg (Almanya), Retabet Bilbao (İspanya) ve Fortitudo Bologna (İtalya) ile rakip olacak. Daha önce 13 Ekim'de başlayacağı açıklanan organizasyon 1 hafta gecikmeli olarak 20-21 Ekim'de start alacak. Karşılaşmalar virüsün bulaşma olasılığına karşı birer hafta ara verilerek oynanacak. İç saha ve deplasmanda çift devreli lig usulüne göre oynanacak 6 grup maçı sonucu ilk 2 sırayı elde eden ekipler isimlerini son 16 takım arasına yazdıracak. Ligde Fethiye maçına hazırlanan Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Kennedy'nin durumu belirsiz. Geçen hafta Süper Lig'e alınan Fethiye, sahaya tek yabancı olarak Erick Neal'la çıkacak.