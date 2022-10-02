Başantrenör Ufuk Sarıca maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Yeni sezon tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Bizim bu sezon 12 yeni oyuncumuz var. Takımı komple değiştirdik diyebiliriz. Dolayısıyla yeni bir grubuz. Oyuncuların birbirine alışması, benim istediklerimi anlamaları ve benim de onları daha çok tanımam için zaman gerekiyor. Bazı oyuncularımızla sadece birkaç idman yapabildik. Böyle bir yapıyla sezona başladık. Yolda büyüyen bir takım olacağız. Bence potansiyeli olan bir takımız ve zamanla çalışma bizi daha iyi yapacak. Sezon başları zordur, kazandığımız için mutluyuz" dedi.

İZMİR, (DHA)