Pınar Karşıyaka’dan muhteşem zafer

NBA maçları gibi toplam 223 sayının atıldığı Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma tarihe geçti. Normal süresi 90-90, ilk uzatma bölümü 99-99 biten maçı, Flatten’in yerine önceki hafta takıma katılan, Angola’nın kritik üçlükleri ve McCollum’un asistinde Delgado’nun pota altından son basketiyle kazanan Karşıyaka, büyük mutluluk yaşadı. 3 mağlubiyet aldığı serinin ardından art arda ikinci kez kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka’da coach Ufuk Sarıca, "Oyuncularıma, takımıma güveniyordum. Çok belirgin hatalar yaptık ama Anadolu Efes’e karşı 50 dakikalık bir oyunu böyle bir skor ile kazanabilmek önemli bir başarı. Sadece kaybedince söylemiyorum, hep söylüyorum; biz çok yeni bir takımız. Dünyayı fethetmedik. Bizim çarşamba günü de kazanmamız gereken bir Bonn maçı var. Orası için bize büyük moral oldu. Yapacaklarımızla ilgili bir güven veriyor. Bütün ekibimi tebrik ediyorum" dedi.