NBA maçları gibi toplam 223 sayının atıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma tarihe geçti. Normal süresi 90-90, ilk uzatma bölümü 99-99 biten maçı Flatten'in yerine önceki hafta takıma katılan Angola'nın kritik üçlükleri ve McCollum'un asistinde Delgado'nun pota altından son basketiyle kazanan Karşıyaka, büyük mutluluk yaşadı. Euroleague'de son haftalarda 4'te 4 yapan rakibe ligde bu sezon ikinci yenilgisini tattıran Kaf-Kaf'ta Angola 31 sayı, 5 ribaund, 5 asist, McCollum 29 sayı, 6 ribaund, 7 asist, Delgado 19 sayı, 15 ribaund, Kuzminskas 18 sayı, 7 ribaundla galibiyeti getirdi.

3 mağlubiyet aldığı serinin ardından art arda ikinci kez kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Oyuncularıma, takımıma güveniyordum. Çok belirgin hatalar yaptık ama Anadolu Efes'e karşı 50 dakikalık bir oyunu böyle bir skor ile kazanabilmek önemli bir başarı. Sadece kaybedince söylemiyorum, hep söylüyorum; biz çok yeni bir takımız. Bazı hatalar oluyor ama geçen hafta iyi çalıştık. Maçı hiç bırakmayan bir takım vardı ama dediğim gibi daha iyi oynayan ve maçı bırakmayan bizdik. Bence uzatmaya gitmeden de kazanabilirdik. Böylesi belki daha zevkli. Bizi çok ivmelendirecek bir galibiyet. Dünyayı fethetmedik. Bizim çarşamba günü de kazanmamız gereken bir Bonn maçı var. Orası için bize büyük moral oldu. Yapacaklarımızla ilgili bir güven veriyor. Bütün ekibimi tebrik ediyorum" dedi. (DHA)