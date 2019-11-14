Pınar Karşıyaka’dan merhum Özgür Soylu’ya vefa

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, Özgür Soylu’nun 16 Kasım 2008’de hayatını kaybettiğini belirtti.

Soylu’nun tam bir Karşıyakalı sevdalısı olduğunu vurgulayan Çınar, "Ölüm yıl dönümü, Galatasaray Doğa Sigorta maçına denk geldi. Biz de ailesinin yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak Özgür Soylu’nun yeğeni Çınar Özgür’ün eğitimine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

16 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak karşılaşmanın biletleri tam 50, öğrenci 30 liradan satılacak.

Tam bilet başına onar lira Özgür Soylu’nun ailesine verilecek.

Özgür Soylu, Pınar Karşıyaka’nın 16 Kasım 2008’de Banvit deplasmanında oynayacağı müsabaka giderken, Balıkesir’deki bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmişti.