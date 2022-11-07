Pınar Karşıyakalı basketbolcu Errick McCollum, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte otoparktayken bir şahısla tartışma içerisine girdiğini şahsın ona bıçakla saldırmaya çalıştığını açıklamıştı. Söz konusu olay üzerine yeşil-kırmızılı kulüp de açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Pınar Karşıyaka'nın Amerikalı oyun kurucusu Errick McCollum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir alışveriş merkezinin otoparkında bir şahısla park yeri için sözlü olarak kavgaya girdiğini ve şahsın kendisine arabadan ininceye kadar saldırgan tavırlar sergilediğini belirterek, "Benim ondan daha genç ve daha iri olduğumu fark ettikten sonra duraksadı ve bıçağını çıkararak bana yaklaşmaya çalıştı.

O andan sonra etraftaki insanlar olaya müdahale ederek kendisine engel oldular. Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve şahsa fiziksel müdahalede bulundular. Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı. İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı.

Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu olayın ardından Errick McCollum'a sosyal medyadaki takipçilerinden ve spor camiasından destek mesajları yağmıştı. Durum üzerine Pınar Karşıyaka Kulübü de bir açıklama yayımladı. Yeşil-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam saatlerinde oyuncumuz Errick McCollum ve ailesinin yaşamış olduğu talihsiz konuya ilişkin gerekli girişimlerin yapıldığını, konunun bilgimiz ve takibimiz dahilinde olduğunu tüm Karşıyaka camiası ve spor kamuoyuna saygı ile bildiririz.” (İHA)