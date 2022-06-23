Transferde daha önce kanca attığı Ercan Osmani, Samet Geyik, Berk Uğurlu, Ahmet Düverioğlu, Erkan Yılmaz gibi yerli oyuncuları daha yüksek ücret öneren rakiplere kaptıran Karşıyaka, İspanya'da Bilbao'da oynayan NBA patentli 25 yaşında, 2.06 boyundaki Dominikli pivot Angel Delgado'yla pazarlıklara başladı.

NBA'de 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması giyen Delgado, geçen sezon İspanya'da 11.3 sayı, 8.5 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla görev yaptı. (DHA)



