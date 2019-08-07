Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi tepeden tırnağa yeni ve iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka'nın yabancı oyuncuları, 12 Ağustos Pazartesi gününden itibaren İzmir'e gelmeye başlayacak. Pınar Karşıyaka'da geçen sezondan kalan gençler Görkem ve Berke, kiralık gittikleri takımlardan dönen Alp, Arca ve altyapıdan gençlerin yanı sıra yeni yerli transferlerden Yunus Emre Sonsırma, Nusret Yıldırım ve Onuralp Bitim, Antrenör Engin Gençoğlu yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda çalışıyor.

3 yıl sonra yuvaya dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Ay-Yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan yeni transferlerden Metecan Birsen, 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nın bitiminde İzmir'de olacak. Ay-Yıldızlı ekibimizin önceki gün Fransa'yı 74-69 yendiği hazırlık maçında Metecan ve yeni yabancılardan Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan Amath M'Baye rakip oldu. Metecan maçı 6, M'Baye ise 5 sayıyla tamamladı. Metecan, A Milli Takım'ın Tunus'u 64-54 mağlup ettiği maçta ise 9 sayı, 8 ribaundla oynadı.

GENÇLERDEN İMZA

Pınar Karşıyaka, altyapıdan 3 gencini profesyonel yaptı. 2001 doğumlu Ali Efe Barış, Çağatay Özkan ve Ömer Ayaz'ı A takıma alınırken genç oyuncular takımla antrenmanlarını sürdürüyor.