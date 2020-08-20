ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda başarı kovalayacak Pınar Karşıyaka'da VIP kombine kartların yenileme dönemi başladı. VIP kartların fiyatları salondaki yerine göre en ucuz 1100 TL, en pahalı olan saha kenarı koltukları 5900 TL olarak belirlendi. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda ülkemizde spor müsabakalarına taraftar alınıp alınmayacağı veya alınırsa kapasitenin ne kadarı oranında taraftara izin verileceğiyle ilgili karar henüz verilmezken Kaf-Kaf, geçen sezondan VIP kartlarını yenilemek isteyen taraftarlara ilk etapta bu miktarların yüzde 30'unu ödeyerek geçen sezonki yerlerini imkanı tanıyacak.

Sezonun ilk etapta seyircisiz başlaması planlanırken yenilenen VIP kartlara ait kalan tutarın tahsilatı Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Basketbol Federasyonu ve FIBA'nın belirleyeceği olası taraftar kısıtlamalarına göre gerçekleştirilecek. Salonda taraftar kısıtlaması olursa ona göre oturma planı belirlenecek. Geçen sezonun koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durup ardından erken bitirilmesiyle kalan maçları izleyemeyip mağduriyet yaşayan VIP kart sahiplerine kombinelerini yeniledikleri takdirde kendilerine isimlerine özel hazırlanan forma hediye edilecek. VIP kartlar yenileme dönemi bitişinde 26 Ağustos'ta genel satışa sunulacak. Normal tribün kombineleriyle ilgili ise önümüzdeki dönemde açıklama yapılacak.