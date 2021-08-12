Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıldır tribünlerden uzak kalan taraftarların 2 doz aşılarını tamamlamaları şartıyla yüzde 50 kapasiteyle maçlara girmeleri beklenirken, Kaf-Kaf, VIP kart fiyatlarını 4500 ile 6500 TL arasında değişen fiyatlarla belirledi.

Lig ve Avrupa maçlarında geçerli olacak VIP kartlar ilk etapta kartlarını yenilemek isteyen taraftarlara satılacak. Kartların genel satışı 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Pınar Karşıyaka'da kombine biletlerin ise eylül ayında satışa çıkması bekleniyor.