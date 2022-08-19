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Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca'nın Almanya çıkarması

Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya’da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.

19 Ağustos 2022, Cuma 11:16 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca'nın Almanya çıkarması

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya’da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.

Frankfurt’ta 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen çalıştaya BCL'nin yeni sezonunda yer alacak başantrenörler ve hakemler katılırken, kurallar ve değişen kurallar hakkında seminerler düzenlendi. Pınar Karşıyaka, bu sezon Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim'de Yunan ekibi AEK'yı ağırlayacak.

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