FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya’da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.

Frankfurt’ta 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen çalıştaya BCL'nin yeni sezonunda yer alacak başantrenörler ve hakemler katılırken, kurallar ve değişen kurallar hakkında seminerler düzenlendi. Pınar Karşıyaka, bu sezon Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim'de Yunan ekibi AEK'yı ağırlayacak.