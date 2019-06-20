Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son 3 sezondur Play-Off’a kalamayan ve 2013-2016 yılları arasında ulaştığı başarılara yeniden yaşamak isteyen Pınar Karşıyaka yeni antrenörünü buldu.

Yeşil-Kırmızılılar, 3 yıl önce hem Avrupa arenasında hem de ligde kupalar kazanmasında büyük rol oynayan deneyimli çalıştırıcı Ufuk Sarıca’yı yeniden takımın başına getirdi.

‘Uzun süreli bir projeye başlayacağız’

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı daha önce şampiyonluk yaşadıkları ve birçok başarıya imza attıkları Ufuk Sarıca ile tekrar anlaştıklarını kaydetti.

Bu birlikteliğin uzun süreli olacağına inandığını belirten Büyükkarcı, “Şampiyonluğun yıl dönümünde şampiyon hoca camiamıza hayırlı olsun. Sözleşmemiz 2+1 yıllık ama uzun süreli bir projeye başlayacağız” dedi.

2. kez lig kupasını getirtmişti

2012-2013 ile 2015-2016 sezonları arasında Pınar Karşıyaka’da görev alan Ufuk Sarıca, Yeşil-Kırmızılı ekiple ilk sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası’nda finale kalmış ve ikinci olmuştu. Sarıca yönetiminde 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren İzmir ekibi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladığı 2014-2015 sezonunda ligi şampiyon tamamladı. Kaf Kaf ayrıca 2015-2016’da da EuroLeague'de ilk kez mücadele etme hakkını elde etmişti.

Karşıyaka’nın ardından Beşiktaş’a giden ve bu sırada da A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başına geçen Sarıca, hem kulüp hem de milli takımı aynı anda çalıştırmamak adına Siyah-Beyazlı ekipten ayrılmıştı.