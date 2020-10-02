Daha önce FIBA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldıran yeşil-kırmızılılarda eski yerli oyuncularına olan borçlarının da şube yönetiminin desteğiyle çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Büyükkarcı, özellikle pandemi döneminde yaratılmış olan bu kaynağın öneminin dikkatten kaçmaması gerektiğini dile getirdi.

İZMİR, (DHA)