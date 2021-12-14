"Son 10 yılda basketbolumuz iyi yerlere geldi, kulüpler Avrupa şampiyonlukları kazandı" diyen Turgay Büyükkarcı, "Hiçbir takım sporunda olmadığı kadar iyi durumdayken, basketbol Türkiye'nin ikinci branşı iken, Avrupa başarıları açısından futbolu çok geride bırakmışken döviz kurundaki artış basketbolumuzda büyük bir çöküş meydana getirecektir" dedi.

Turgay Büyükkarcı, "Ligden düşmeyi kaldırmak da çözüm değil çünkü Türkiye'nin çoğu kulübü BAT'taki (Basketbol Tahkim Mahkemesi) dosyalarından dolayı yabancı transfer edemeyecek, bu da ligin marka değerini etkileyecek, sponsor, TV gelirleri düşecek. Devlet desteği olmadan altından kalkamaz çökeriz, Edirne dışına çıkamayız" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'YE HAKARET ETMEDİM"

Kuruluş aşamasındaki Basketbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nin başkanlığı için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aday gösterdiği iddia edilen Turgay Büyükkarcı, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye hakaret ettiğine yönelik paylaşımların sarı-lacivertli taraftarlar tarafından Twitter kanalıyla yayılması üzerine, hesabının yıllar önce hacklendiğini dile getirdi. Fenerbahçe ile karşı karşıya bırakılmak istendiğini ifade eden Büyükkarcı, "Fenerbahçelilerin sosyal medyasında Fenerbahçe'ye hakaret ettiğim yolunda paylaşımlar gördüm. Yıllar önce hacklenmiş hesabımdan yazılanlardan dolayı iş saçma sapan bir yere gidiyor. Benim bugüne kadar hiçbir kulübe hakaretim olmamıştır. Hiçbir kulübe hakaret etmem mümkün değildir" diye konuştu.

DHA