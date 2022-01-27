Michael Roll'den sonra Blackmon'un da ameliyat olacak olmasıyla elinde yabancı şutör kalmayan Kaf-Kaf, transfer yasağı ve Blackmon'un sözleşmesinin de sürüyor olması nedeniyle kadrosunu takviye etmeyecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen aralık ayında uyluk bölgesinden ameliyat olan Roll'ün şubat ayında sahalara dönmesini bekleyecek. Sezon başından beri 7 yabancı takviyesi yapan Karşıyaka'da Mitchell'ın gönderilmesi, Roll ve Blackmon'un sakatlanmasıyla elde 4 yabancı kaldı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)