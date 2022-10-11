FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sezona Yunan temsilcisi AEK'yı evinde seyircisiz maçta 91-88 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak. Bonn kentindeki Telekom Dome Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Bonn, gruptaki ilk sınavında evinde İtalyan ekibi Reggio Emilia'ya 88-84 yenilmekten kurtulamadı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona yeni kadrosuyla 2'de 2 yaparak giriş yapan Karşıyaka, Avrupa'da Bonn'u da deplasmanda yenip grupta liderlik yarışına ağırlığını koymaya çalışacak. (DHA)