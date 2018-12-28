Pınar Karşıyaka'da Tayfun 4 hafta yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'le 30 Aralık Pazar günü oynayacağı deplasman maçına hazırlanan Pınar Karşıyaka'da uzun süredir kasık fıtığına rağmen forma giyen Tayfun Erülkü ameliyat oldu.

28 Aralık 2018, Cuma 11:19
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Pınar Karşıyaka'da Tayfun 4 hafta yok

﻿﻿Tecrübeli oyun kurucunun 4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Karşıyaka'da bileğindeki sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Berk Uğurlu ise Anadolu Efes maçı öncesi takımla antrenmanlara başladı.

İHA

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