Tecrübeli oyun kurucunun 4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Karşıyaka'da bileğindeki sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Berk Uğurlu ise Anadolu Efes maçı öncesi takımla antrenmanlara başladı.
İHA
Tecrübeli oyun kurucunun 4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Karşıyaka'da bileğindeki sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Berk Uğurlu ise Anadolu Efes maçı öncesi takımla antrenmanlara başladı.
İHA
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