Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürüp transfer harekatına girişen Pınar Karşıyaka'da şube yönetimi de belirlendi. Geçen sezon şube sorumlusu bulunmayan yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminde yapılan toplantıda şube sorumluluğuna Ahmet Eriş getirildi.

Şube yönetimi Cem Karas, Gökhan Peksarı, Hasan Çağlar, Murat Günneç, Murat Kurtalan, Emrah Akman, Yusuf Güven, Yiğit Tusder, Uğur Atamyıldız, Hazal Coşkun ve Erol Bozkurt'tan oluştu.

Transferde daha önce şutör guard Brandon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla sözleşme imzalayan Kaf-Kaf, Tofaş'tan ayrılan kısa forvet Kyle Weems'le ön görüşme yaptı. ABD'li oyuncunun yüksek ücret talep ettiği öğrenildi.