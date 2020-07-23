Pınar Karşıyaka’da Semih Erden de tamam

Basketbol Süper Ligi’nde kadrosunu büyük oranda şekillendiren Pınar Karşıyaka, iç transferde durumu belirsiz tek isim olan takım kaptanı Semih Erden’le de yeniden anlaştı. Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi. 34 yaşındaki Milli pivot, geçen sezon ligde 5.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı. Daha önce Yunus, Nusret, Metecan, Taylor ve M’Baye ile yeniden anlaşan Yeşil-Kırmızılılar ayrıca, eski oyuncusu DJ Kennedy’yi renklerine bağlamış, dış transferde de pivot Raymar Morgan’ı kadrosuna katmıştı.