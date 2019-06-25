Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde takıma 2015 yılında tarihi bir şampiyonluk, 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Antrenör Ufuk Sarıca'yı 3 yıl aradan sonra yuvaya döndüren Pınar Karşıyaka, tecrübeli teknik adamla taraftarı önünde sözleşme imzaladı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine bin civarında taraftar katıldı. Karşıyaka'nın taraftara açık düzenlediği tarihteki ilk imza töreni televizyon kanallarında da canlı yayınlandı. İmza törenine koşan yüzlerce Karşıyakalı, kulübün kuruluş tarihini sembolize eden saat 19.12'de parkeye çıkan, "Başbakan" lakabını verdikleri Ufuk Sarıca'yı görür görmez salonu tezahüratlarla inletti. A Milli Takım'ı da çalıştıran Ufuk Sarıca, imza törenine 2015 yılında yaşanan lig şampiyonluğunda Play-Off serisi boyunca giydiği uğurlu mavi gömleğini giyerek katıldı.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, imza töreninde taraftarı ve başkanı olduğu onurlu kulüpte tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Büyükkarcı, "Göğsünde Atatürk'ün ay-yıldız verdiği ilk kulüp tekrar eski günlerine dönecektir, kimsenin şüphesi olmasın. 50 yıldır bu kulübü destekleyen, 23 yıldır basketbola destek veren ve bu anlamda Türkiye'nin en uzun süreli sponsorluğunu gerçekleştiren Yaşar Holding'e tekrar teşekkür ediyorum.3 sene sonra bizi kırmayıp dönen, bu kupaları bize kazandıran sevgili kardeşim, arkadaşım Ufuk Sarıca'ya çok teşekkür ederim. Görüşmemizde, 'Karşıyaka basketbolunun sana ihtiyacı var' dedim, düşünmeden yuvasına döndü. Evine tekrar hoş geldin" diye konuştu.

Törende yaptığı konuşmada heyecanının maruz görülmesini isteyen Ufuk Sarıca, "Bu arenaya ilk defa çıkıyor gibiyim. Sporculuk ve antrenörlük hayatımda böyle bir imza törenim olmadı. Bu da bir ilk" diye konuştu. Konuşması sık sık taraftarın sevgi tezahüratlarıyla bölünen Sarıca, "Burada 4 senede yüzlerce maç yönettim. Çok güzel günlerimiz oldu. İnşallah bunları tekrar yaşayacağız. Karşıyaka taraftarlarının günlerdir, haftalardır yolladığı binlerce sevgi dolu mesaj için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu oluşumda sıcaklığını, ilgilerini ve heyecanını hissettiren Yaşar Grubu'na teşekkür ediyorum. Son olarak da sevgili başkanım ve yönetime teşekkür ediyorum. Başkanım, 'Bizi kırmadı' dedi. Kırmak-kırılmak diye bir şey yok. İnanın ilk günkü heyecanı 6-7 yıl sonra yaşıyorum" dedi.

"Kulübümüze, semtimize yakışan, basketbol sevgisini hissettiren o savaşan takımı kuracağımıza söz veriyorum" diyen Ufuk Sarıca, "Geçmişte büyük başarılar kazandık ama geçmişi çok konuşmamak lazım. Yeni yapılanmaya gidiyoruz. Biraz sabra ihtiyacımız var. Bazen yolda büyümek lazım. Biz bunu daha yapmıştık. Çok güzel günleri hep beraber yaşayacağımıza eminim" ifadelerini kullandı. İmza törenine uğurlu mavi gömlekle katılmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Sarıca, "Bizim için mavi gömlek bir sembol. Büyük hatıraları ve anlamı var. Buraya rakip olarak geldiğimde de mavi gömlek giyip maça çıkmayı düşündüm ama yanlış anlaşılır diye giymedim" şeklinde konuştu. Sarıca, imza töreninin ardından taraftarla fotoğraf çektirdi.