Pınar Karşıyaka’da sakat oyuncuların fazlalığı can sıkıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın genel menajeri Selim Çınar, "Önümüzdeki maçlarda sahadan tribüne hepimize daha çok iş düşüyor." dedi.

Çınar, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ve mücadele ortaya koymalarına rağmen son dönemde yaşadıkları sakatlıkların rotasyonda kendilerini etkilediğini söyledi.

Fenerbahçe karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sek Henry’nin yerine sakatlığı tam geçmeyen Deividas Gailius’u oynattıklarını kaydeden Çınar, şöyle konuştu:

"Maçın ilk yarısında bileğini burkan Berk Uğurlu maçı bu şekilde tamamladı ancak şu an görünen o ki en az 2 hafta takımla olamayacak. Kasığındaki fıtık sebebiyle yaklaşık 1 aydır ağrılarıyla mücadele eden Tayfun, dizindeki sakatlığından dolayı takımla olamayan Erdi’yi de ekleyince dar olan rotasyon bizi zorlamaya devam ediyor. Erdi’nin bu hafta forma giymesini bekliyoruz. Ona döner dönmez daha çok iş düşecek. Ancak bunları bahane edecek durumda değiliz. Önümüzdeki maçlarda sahadan tribüne hepimize daha çok iş düşüyor."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Türk Telekom’u konuk edecek Pınar Karşıyaka’da Berk Uğurlu forma giyemeyecek. Erdi Gülaslan, Deividas Gailius ve Sek Henry’nin durumları daha sonra belli olacak.

AA