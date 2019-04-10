Pınar Karşıyaka'da Play-Off hayali sönüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3'üncü mağlubiyetini düşme korkusu yaşayan Afyon Belediyespor deplasmanında 89-86'lık skorla alan Pınar Karşıyaka, Play-Off hayalinden uzaklaşıyor.

10 Nisan 2019, Çarşamba 15:06
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Pınar Karşıyaka'da Play-Off hayali sönüyor

Son 2 sezondur Play-Off oynayamadan sezonu tamamlayan Kaf-Kaf, art arda 3'üncü yıl da finallerin gerisinde kaldı. Antrenör Dirk Bauermann göreve geldikten sonra ilk 4 maçın 3'ünü kazanıp umutlanan yeşil-kırmızılılar, ardından gelen mağlubiyetlerle hedefin uzağına düştü. Ligde 24 haftada 10 galibiyet alabilen Karşıyaka, kalan 4 maçtan maksimum galibiyeti çıkarıp sıralamadaki yerini belirlemek için rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeyi planlıyor. Karşıyaka'da Antrenör Dirk Bauermann'la yıldızı barışmayan Evans, Afyon deplasmanında da forma giymedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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