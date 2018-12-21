Pınar Karşıyaka’da moraller bozuk

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 3 yenilgi alıp 11 haftada 4 galibiyette kalan ve çarşamba günkü FIBA Europe Cup 2’nci Tur I Grubu’nda da evinde salonu dolduran taraftarı önünde Würzburg’la çıktığı liderlik maçında uzatmada 96-87 kaybeden Pınar Karşıyaka’da antrenör Özhan Çıvgın tepkileri üzerine çekti.

Yeşil-Kırmızılılar’da ligde iç sahadaki mağlubiyetlerin ardından Çıvgın’a tepki gösteren taraftarlar, Dünya Karşıyakalılar Günü’nde alınan son yenilgi sonrası genç çalıştırıcıyı istifaya davet etti.

Gailius ve Berk’in sakatlıkları nedeniyle dar rotasyonla mücadele eden İzmir ekibi, bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkaran Alman rakip önünde son bölümde öne geçip avantaj yakalamasına rağmen Marei’nin de 5 faul alarak çıkmasıyla mağlubiyete engel olamadı.