ING Basketbol Süper Ligi’nde bugün Anadolu Efes’i konuk edecek Pınar Karşıyaka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 3’e yükseldi.

Kulüp açıklamasında, 19 Mart Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün sonucunun pozitif geldiği belirtildi. Bu kişilerin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Pınar Karşıyaka’da geçen haftaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından önce de 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, yeşil-kırmızılı ekipte David John Kennedy’nin ise sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyeceği duyuruldu.