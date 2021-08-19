Yeşil-kırmızılılarda şutör guard James Blackmon'dan sonra sözleşme yenileyen guard Tony Taylor ve yeni transferlerden kısa forvet Bonzi Colson ile pivot Akil Mitchell da takıma katılıp antrenmanlara çıkmaya başladı.

Yine takımda kalan Semih Erden, Yunus Emre Sonsırma, Mahir Ağva ile yeni yerli transferler guard Can Korkmaz, forvet Berkan Durmaz ile uzun forvet Burak Can Yıldızlı da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda takımla çalışıyor. Kaf-Kaf'ta Taylor gibi üst üste üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Amath M'Baye de önümüzdeki günlerde antrenmanlara başlayacak. Karşıyaka, hazırlık döneminde Karadağ'da da özel turnuvaya katılmayı planlıyor.

DHA