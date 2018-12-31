Pınar Karşıyaka'da izinler iptal edildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e deplasmanda 104-76 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ilk devrenin son haftası öncesi Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka'da yönetimini kızdırdı.

31 Aralık 2018, Pazartesi 13:26
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Pınar Karşıyaka'da izinler iptal edildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e deplasmanda 104-76 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ilk devrenin son haftası öncesi Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka'da yönetimini kızdırdı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet alarak 13 haftada 5 galibiyette kalan yeşil-kırmızılılarda takımın yeni yıl izinleri iptal edildi. İstanbul deplasmanından gece geç saatlerde dönen Karşıyaka, ara vermeden antrenmanlarını sürdürecek. Ayrıca, takıma kötü gidişat nedeniyle para cezası da kesilecek. Karşıyaka, ligde ilk yarıyı 6 Ocak Pazar günü evinde Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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