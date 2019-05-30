Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 sezon Play-Off hedefini ıskalayan Pınar Karşıyaka'nın resmi olarak yollarını ayırdığı ilk isim guard Erving Walker oldu. Yeni sezon öncesi sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden 29 yaşındaki oyun kurucuyla kontrat, karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Walker bu sezon Karşıyaka'da ligde 12.07 sayı, 1.3 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Sözleşmesi biten Evans'la da yola devam etmeme kararı alan Kırmızı-yeşilliler, oyuncuyla kalan alacakları konusunda anlaşmaya çalışıyor. Henry, Berk, Erdi, Birkan ve İlkan'ın sözleşmelerinin bittiği yeşil-kırmızılılarda opsiyonlu sözleşmesi süren Alman Antrenör Dirk Bauermann ve oyuncuların durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

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